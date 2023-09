Bombeiros e cães do Paraná embarcaram para ajudar o Rio Grande do Sul

Equipe paranaense no Rio Grande do Sul

Três bombeiros (dois de Curitiba e um de Cianorte) e três cães especializados do Corpo de Bombeiros do Paraná embarcaram neste sábado (9) para o Rio Grande do Sul. Eles vão apoiar as outras forças de segurança do Estado que estão nas cidades gaúchas atingidas pelos efeitos do ciclone extratropical. São, ao todo, 11 bombeiros e policiais militares na operação de apoio.

Os bombeiros da Capital são do Grupo de Operações de Socorro Tático (Gost), equipe especializada da corporação, que atuou recentemente na explosão de uma cooperativa em Palotina, no Oeste do Paraná.

Além das buscas por 46 desaparecidos, as equipes também vão colaborar no transporte de donativos nas regiões de difícil acesso. Mais de 80 cidades foram atingidas. Tudo é coordenado pelas forças de segurança do Rio Grande do Sul.

TRAGÉDIA – Com 41 mortes confirmadas pela Defesa Civil gaúcha até a manhã deste sábado, esta já é a maior tragédia natural registrada no Rio Grande do Sul. Além do número recorde de vítimas fatais, o ciclone que devastou o estado afetou 83 cidades, deixando 3.046 pessoas desabrigadas e 7.781 desalojadas.

