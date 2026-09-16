Bombeiros e brigada evitam explosão durante incêndio de caminhão-tanque na BR-376

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Equipes controlaram as chamas antes que atingissem a carga de álcool, gasolina e diesel

O Corpo de Bombeiros e uma brigada de incêndio de uma empresa particular evitaram uma possível explosão durante um incêndio em um caminhão-tanque, na terça-feira (15), na BR-376, em Paranavaí, no Noroeste do Paraná

A ocorrência foi registrada no km 88 da rodovia. O caminhão seguia no sentido Maringá a Nova Londrina e transportava álcool, gasolina e diesel.

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Segundo a PRF, o fogo começou em um dos rodados dianteiros e se espalhou rapidamente para a cabine.

A motorista, de 45 anos, percebeu as chamas, parou o caminhão no acostamento e conseguiu sair sem ferimentos.

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Bombeiros e integrantes da brigada particular atuaram no combate e impediram que o fogo atingisse o compartimento de carga.

A ação evitou que as chamas chegassem aos combustíveis e reduziu o risco de explosão.

Após o controle do incêndio, os bombeiros fizeram o rescaldo. O trânsito foi totalmente liberado nos dois sentidos da BR-376.

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