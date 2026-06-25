Bombeiros do PR viajam à Venezuela para auxiliar no resgate de vítimas de terremotos

Um grupo de dez militares e dois cães de busca do Corpo de Bombeiros do Paraná embarca no início da noite desta quinta-feira (25) rumo à Venezuela para auxiliar nos trabalhos de resgate às vítimas dos terremotos que devastaram o país. A força-tarefa paranaense se unirá a outras equipes enviadas pelos estados de São Paulo e Minas Gerais. Juntos, os profissionais formam a delegação brasileira especializada em busca e resgate urbano, um grupo que atualmente está em processo de certificação internacional junto à Organização das Nações Unidas (ONU).

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O envio da ajuda humanitária ocorre em resposta aos dois fortes tremores registrados na noite de quarta-feira (24), que atingiram gravemente a região norte do país vizinho, incluindo a capital Caracas. Considerados os sismos mais intensos a atingir a Venezuela em mais de um século, os abalos causaram o desabamento de diversos prédios e deixaram um rastro de destruição. Até a tarde desta quinta-feira, o balanço oficial divulgado pelo governo venezuelano confirmava 188 mortes e mais de 1.520 feridos. A estimativa é de mais de 40 mil desaparecidos no país.

A atuação rápida das equipes internacionais de resgate é considerada crítica neste momento, uma vez que as autoridades locais estimam que pelo menos 200 pessoas ainda estejam presas sob os escombros. Os militares brasileiros aplicarão técnicas avançadas de salvamento e contarão com o faro dos cães de busca para tentar localizar sobreviventes em meio às estruturas colapsadas e acelerar o atendimento nas zonas mais afetadas pela tragédia.