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Bombeiros do PR viajam à Venezuela para auxiliar no resgate de vítimas de terremotos

Após sismos históricos deixarem 188 mortos, bombeiros do Paraná integram missão de resgate na Venezuela

Escrito por Da Redação
Publicado em 25.06.2026, 18:38:40 Editado em 25.06.2026, 18:38:35
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Bombeiros do PR viajam à Venezuela para auxiliar no resgate de vítimas de terremotos
Autor Estimativas apontam para mais de 40 mil desaparecidos na Venezuela - Foto: José Fernando Ogura/AEN

Um grupo de dez militares e dois cães de busca do Corpo de Bombeiros do Paraná embarca no início da noite desta quinta-feira (25) rumo à Venezuela para auxiliar nos trabalhos de resgate às vítimas dos terremotos que devastaram o país. A força-tarefa paranaense se unirá a outras equipes enviadas pelos estados de São Paulo e Minas Gerais. Juntos, os profissionais formam a delegação brasileira especializada em busca e resgate urbano, um grupo que atualmente está em processo de certificação internacional junto à Organização das Nações Unidas (ONU).

-LEIA MAIS: Suspeito de aplicar golpe no PR é preso após ostentar luxo na internet

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O envio da ajuda humanitária ocorre em resposta aos dois fortes tremores registrados na noite de quarta-feira (24), que atingiram gravemente a região norte do país vizinho, incluindo a capital Caracas. Considerados os sismos mais intensos a atingir a Venezuela em mais de um século, os abalos causaram o desabamento de diversos prédios e deixaram um rastro de destruição. Até a tarde desta quinta-feira, o balanço oficial divulgado pelo governo venezuelano confirmava 188 mortes e mais de 1.520 feridos. A estimativa é de mais de 40 mil desaparecidos no país.

A atuação rápida das equipes internacionais de resgate é considerada crítica neste momento, uma vez que as autoridades locais estimam que pelo menos 200 pessoas ainda estejam presas sob os escombros. Os militares brasileiros aplicarão técnicas avançadas de salvamento e contarão com o faro dos cães de busca para tentar localizar sobreviventes em meio às estruturas colapsadas e acelerar o atendimento nas zonas mais afetadas pela tragédia.

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ajuda humanitária Bombeiros resgate TERREMOTO Venezuela
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