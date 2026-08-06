Bombeiros do PR lançam Plano Estratégico para os próximos nove anos

O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) lançou nesta quinta-feira (6) o Plano Estratégico 2026-2034, documento que definirá as ações, prioridades e investimentos da corporação para os próximos nove anos. A solenidade foi realizada no auditório do Ministério Público do Estado do Paraná, em Curitiba, e marcou o início do novo ciclo de planejamento institucional, com foco em execução, governança, monitoramento de resultados e melhoria contínua dos serviços prestados à população paranaense.

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Participaram do lançamento cerca de 120 bombeiros militares, entre comandantes regionais, diretores, comandantes de batalhões e companhias independentes, além de oficiais e praças que atuarão na execução e no monitoramento do plano estratégico. Também estiveram presentes representantes da Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná (SEFA), reforçando a integração entre os órgãos estaduais na implementação das ações previstas.

O novo plano dá continuidade ao primeiro ciclo estratégico do CBMPR, desenvolvido para o período de 2017 a 2025, considerado um marco na consolidação da cultura de planejamento de longo prazo da corporação. A nova versão incorpora os aprendizados do ciclo anterior e transforma a visão de futuro da instituição em iniciativas concretas, mensuráveis e integradas.

Para o comandante-geral do CBMPR, coronel Antonio Geraldo Hiller Lino, o principal objetivo é garantir continuidade institucional e estabilidade nas decisões estratégicas da corporação. “O plano estratégico vem justamente nesse sentido de apontar os caminhos que a corporação precisa continuar seguindo, independentemente das pessoas que estejam à sua frente”, afirmou.

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Segundo o comandante-geral, o primeiro ciclo estratégico trouxe resultados expressivos para o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná. Entre os avanços destacados estão a emancipação institucional da corporação, com a desvinculação da estrutura da Polícia Militar, o fortalecimento das atividades de prevenção, a ampliação da estrutura de ensino, o aperfeiçoamento da governança e da gestão de projetos e a valorização do efetivo, com recomposição de pessoal e fortalecimento das carreiras.

REVISÕES PERIÓDICAS - O chefe do Estado-Maior do CBMPR, coronel Fabio Roberto de Azevedo Thereza, explicou que o plano foi estruturado para o período de 2026 a 2034, com revisões trianuais que permitirão ajustes conforme as mudanças da sociedade e das demandas apresentadas à corporação.

Entre os eixos estratégicos previstos estão o fortalecimento financeiro da instituição, a atenção à saúde do bombeiro militar e de sua família, a inovação permanente e a atualização tecnológica dos equipamentos operacionais, especialmente aqueles voltados à localização de vítimas e à melhoria da resposta em ocorrências de emergência.

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“O plano estratégico nos permite essa flexibilização e alcançar resultados para atender melhor ainda a comunidade”, destacou o coronel Azevedo.

GESTÃO ESTRATÉGICA E INOVAÇÃO - A programação incluiu ainda uma palestra sobre OKRs (Objectives and Key Results — Objetivos e Resultados-Chave) e execução estratégica, realizada pelo consultor Marcos Barros, fundador e diretor-geral da Oxford Business Masters, consultoria britânica com atuação internacional. Mestre em Inteligência Artificial e especialista em gestão estratégica, ele participou do evento de forma on-line, diretamente da Inglaterra, onde reside.

Durante a apresentação, Marcos explicou de forma prática como a metodologia pode ser aplicada à realidade operacional da corporação paranaense, auxiliando no acompanhamento de metas, indicadores e resultados. A iniciativa busca incorporar técnicas de administração já utilizadas com sucesso em organizações públicas e privadas para fortalecer a execução do plano estratégico da corporação.

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Ao final da solenidade, o Plano Estratégico 2026-2034 foi formalizado pelo comandante-geral do CBMPR, coronel Antonio Geraldo Hiller Lino, pelo subcomandante-geral, coronel Jonas Emmanuel Benghi Pinto, e pelo chefe do Estado-Maior, coronel Fabio Roberto de Azevedo Thereza. O documento também foi entregue oficialmente à Secretaria de Estado da Segurança Pública, representada pelo diretor-geral da pasta, coronel Adilson Luiz Lucas Prüsse.

O novo plano estabelece as diretrizes que orientarão o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná até 2034 e consolida o compromisso institucional com a continuidade administrativa, o acompanhamento permanente dos resultados e a melhoria contínua dos serviços prestados à sociedade paranaense.

PRESENÇAS - Participaram da solenidade o comandante-geral do CBMPR, coronel Antonio Geraldo Hiller Lino; o subcomandante-geral, coronel Jonas Emmanuel Benghi Pinto; o chefe do Estado-Maior, coronel Fabio Roberto de Azevedo Thereza; o diretor-geral da Secretaria de Estado da Segurança Pública, coronel Adilson Luiz Lucas Prüsse; o diretor-geral da Casa Civil, Maiquel Guilherme Zimann; o diretor-presidente da Fundação de Apoio à Segurança Pública do Estado do Paraná (Fundaseg), Renan Barbosa Lopes Ferreira; o promotor de justiça, Daniel Pedro Lourenço; além de representantes do Ministério Público do Estado do Paraná e da Secretaria de Estado da Fazenda.