Bombeiros do Paraná reúnem estados do Sul em etapa final de simulados de desastres

Etapa de Foz reúne 20 bombeiros de cada estado, além de cerca de 60 bombeiros paranaenses envolvidos na preparação e estruturação das atividades

O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) realizou na manhã desta terça-feira (18), em Foz do Iguaçu, a abertura da III Jornada Respad Sul – Busca e Salvamento em Inundações e Enchentes, etapa paranaense e final de uma série inédita de três simulados integrados entre os Corpos de Bombeiros Militares do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A iniciativa faz parte do Resposta em Ações Integradas para Atuação em Situações de Desastres (Respad), programa da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), criado para fortalecer a integração, a mobilização e a capacidade de resposta dos bombeiros militares brasileiros diante de grandes desastres. A etapa de Foz reúne 20 bombeiros de cada estado, além de cerca de 60 bombeiros paranaenses envolvidos na preparação e estruturação das atividades.

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A mesa da solenidade de abertura contou com a presença do comandante-geral do CBMPR, coronel Antonio Geraldo Hiller Lino; do comandante-geral do CBMRS, coronel Ricardo Mattei Santos; do subcomandante-geral do CBMSC, coronel Jefferson de Souza; da coordenadora do Sistema de Comando e Controle Nacional da Senasp, Janete Aparecida Roque de Almeida; e do coordenador-geral de Mobilização para Socorro da Defesa Civil Nacional, Leno Rodrigues de Queiroz.

A programação segue até sexta-feira (21) e inclui dois dias de palestras e congresso técnico, voltados ao nivelamento dos participantes sobre o Respad, protocolos de atuação, logística, inteligência e sistemas de gestão. Na quinta-feira (20), será realizado o simulado operacional, com cinco bases práticas distribuídas por diferentes pontos de Foz do Iguaçu. As equipes dos três estados farão um rodízio pelos cenários, que simulam situações de busca e salvamento em inundações e águas rápidas, incluindo atividades durante o período noturno.

INTEGRAÇÃO

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A Jornada Respad Sul encerra uma sequência de três exercícios conjuntos realizados pelos Corpos de Bombeiros da Região Sul. O primeiro ocorreu no Rio Grande do Sul, em junho, com foco em estruturas colapsadas e deslizamentos. Em julho, o segundo simulado foi realizado no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, voltado a enchentes e inundações. Agora, o Paraná recebe a etapa final, ampliando o treinamento conjunto para diferentes ambientes de resposta.

A integração entre as corporações é um dos principais objetivos do Respad, criado após as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em 2024. A experiência demonstrou a importância de estabelecer previamente protocolos, sistemas de comunicação e procedimentos para que equipes de diferentes estados possam atuar de forma coordenada quando uma ocorrência ultrapassar a capacidade local de resposta.

“O treinamento conjunto nos integra. Na eventualidade de um desastre em qualquer um dos três estados, podemos precisar apoiar o Rio Grande do Sul, Santa Catarina ou eles podem vir nos apoiar. Quanto mais integrados estivermos em protocolos, procedimentos e deslocamento, mais rápida será a resposta, o que é fundamental quando temos uma ocorrência de enchente ou inundação e precisamos salvar pessoas rapidamente”, explica o tenente-coronel do CBMPR Ícaro Gabriel Greinert, representante da Região Sul na Câmara Técnica nacional do Respad.

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O oficial destaca que o Paraná já vivenciou, na prática, a importância dessa mobilização. Durante as enchentes de 2024 no Rio Grande do Sul, a Força-Tarefa paranaense resgatou 122 pessoas logo no primeiro dia de atuação. “Isso pode acontecer inclusive conosco. Não estamos imunes a uma grande enchente repentina no nosso estado. Por isso precisamos estar preparados tanto para apoiar quanto para receber apoio”, afirma.

FOZ DO IGUAÇU

A escolha de Foz do Iguaçu para sediar a etapa paranaense está relacionada às características naturais da região e à experiência do CBMPR em utilizar diferentes ambientes do município para treinamentos de salvamento em águas rápidas. O Canal da Piracema, na Usina de Itaipu, oferece um cenário controlado e permanente para esse tipo de atividade, enquanto o Rio Iguaçu, em áreas próximas às Cataratas, permite exercícios em condições mais complexas e próximas da realidade operacional.

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A escolha também permite concentrar, em uma mesma jornada, diferentes ambientes que podem representar desafios encontrados em ocorrências de enchentes, inundações e situações de correnteza.

JORNADA RESPAD - A programação começou nesta terça-feira com a solenidade de abertura e segue durante a tarde com o congresso técnico. Entre os temas estão o próprio programa Respad, a atuação da Câmara Técnica e do Comitê Nacional de Desastres da Ligabom e as diretrizes para padronização da resposta a desastres.

O tenente-coronel Gabriel, que integra a Câmara Técnica do Respad desde a criação do programa, participa da programação como instrutor, apresentando as guias e os processos de padronização desenvolvidos no âmbito da iniciativa. A quarta-feira (19) será dedicada a temas como logística integrada de equipes de busca e salvamento, inteligência, sistemas de gestão e experiências de outros Corpos de Bombeiros, incluindo a participação de bombeiros chilenos.

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Para o bombeiro, a construção de padrões comuns é fundamental para ampliar a capacidade de resposta em todo o país. “Nós estamos buscando criar padrões de excelência de nível nacional. Hoje o Paraná é uma das referências nacionais no atendimento a desastres, assim como Santa Catarina e o próprio Rio Grande do Sul após as enchentes. Precisamos sempre melhorar nosso padrão dentro do Estado e também contribuir para que esses padrões sejam levados de maneira igual a todo o país”, destaca.

EXERCÍCIOS SIMULADOS

Na quinta-feira (20), as atividades passam para a fase operacional. As forças-tarefas dos três Estados do sul, cada uma com 20 bombeiros, atuarão em cinco bases práticas: duas dentro do Parque Nacional do Iguaçu, uma no Rio Tamanduá, uma na Ponte Internacional da Fraternidade e outra no Canal da Piracema, na Usina de Itaipu.

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As equipes passarão por todos os cenários em sistema de rodízio, com aproximadamente três horas de atividade em cada base. O exercício terá ainda uma etapa noturna, ampliando os desafios de localização, comunicação e resgate.

Os cenários foram planejados para reproduzir situações de emergência em ambientes de águas rápidas e inundações, permitindo que os bombeiros coloquem em prática técnicas de salvamento, ao mesmo tempo em que testam a capacidade de atuação conjunta das três corporações.

COMANDO E TECNOLOGIA

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Além das técnicas de salvamento, o exercício vai testar a estrutura de gerenciamento de uma ocorrência de grande porte. As equipes utilizarão o Sistema de Comando de Incidentes (SCI), ferramenta padronizada para organizar recursos, informações, comunicação e tomada de decisões durante emergências envolvendo diferentes instituições.

Um Posto de Comando será instalado no 9º Batalhão de Bombeiro Militar do Paraná, em Foz do Iguaçu. As três forças-tarefas terão estruturas próprias de trabalho utilizando parte das barracas da nova Base Móvel de Comando e Operações do CBMPR. Também será testado o SisBom, sistema de gestão operacional que poderá contribuir para a padronização das informações utilizadas no âmbito do Respad.

Durante o exercício, drones farão o acompanhamento dos cenários e transmitirão imagens em tempo real ao centro de comando, ampliando a consciência situacional dos responsáveis pela operação. Também serão empregados o helicóptero Arcanjo 01, embarcações, motos aquáticas e outros equipamentos especializados para resposta a enchentes e inundações.

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A programação termina na sexta-feira (21), com a avaliação estruturada do simulado e o encerramento da jornada. A experiência dos três exercícios realizados na Região Sul deverá contribuir para o aperfeiçoamento dos procedimentos e para a construção de diretrizes nacionais de atuação integrada em situações de desastre



