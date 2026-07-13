Bombeiros do Paraná que atuaram em resgates na Venezuela são homenageados

Solenidade no Palácio Iguaçu reconheceu o trabalho de dez militares e duas cadelas que integraram a primeira delegação brasileira a iniciar as buscas

Os bombeiros militares do Paraná que participaram da missão humanitária brasileira na Venezuela foram homenageados, nesta segunda-feira (13), em uma cerimônia oficial no Palácio Iguaçu, em Curitiba. A solenidade reconheceu o trabalho de dez profissionais e das cadelas de busca Meghan e Ayra, que estiveram na linha de frente das operações de resgate após o país vizinho ser atingido por dois fortes terremotos em 24 de junho. Durante duas semanas de intensas atividades de campo, a equipe paranaense realizou 90 intervenções e recuperou os corpos de 23 vítimas em óbito.

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O contingente do Paraná integra a força-tarefa brasileira de Busca e Resgate em Estruturas Colapsadas (BRA-01), um grupo que reúne também bombeiros de Minas Gerais e de São Paulo e que está em processo de certificação internacional junto ao Grupo Consultivo Internacional de Busca e Resgate Urbano (INSARAG), vinculado à Organização das Nações Unidas (ONU). Coordenada pela Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores, a delegação do Paraná viajou com quatro toneladas de equipamentos especializados e foi a primeira equipe do Brasil a iniciar os trabalhos em território venezuelano, na manhã do dia 27 de junho.

Os militares enfrentaram um cenário de extrema devastação na região de Vargas, incluindo municípios como La Guaira, Caraballeda, Catia La Mar, Playa Grande, Nagaita e El Tigrillo. A atuação concentrou-se em prédios de até 15 andares totalmente destruídos e foi severamente desafiada por tremores secundários, altas temperaturas que exigiram rodízio constante, bloqueio de vias, falta de energia elétrica e escassez de combustível. Diante do perigo iminente de novos desabamentos, os cães de busca foram fundamentais para indicar os pontos com maior probabilidade de sobreviventes, otimizando o trabalho técnico de corte e escoramento das estruturas. Ao todo, o esforço internacional do qual os brasileiros fizeram parte conseguiu resgatar 14 pessoas com vida em situação crítica.

Como reconhecimento pelo trabalho de excelência e bravura, os bombeiros paranaenses foram condecorados com a Medalha de Honra Presidente Carlos Cavalcanti de Albuquerque, honraria concedida a quem presta contribuições relevantes à corporação. A missão ocorreu em resposta a um "terremoto duplo" de magnitudes 7,2 e 7,5 que abalou a Venezuela em um intervalo de menos de um minuto. De acordo com os dados mais recentes divulgados pelo governo venezuelano, o desastre natural já provocou mais de 4,4 mil mortes, deixou 16,7 mil feridos e mantém quase 20 mil pessoas desabrigadas.

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