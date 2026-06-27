Bombeiros do Paraná iniciam buscas por vítimas de terremoto na Venezuela

A equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) que integra a força-tarefa brasileira enviada à Venezuela iniciou os trabalhos de busca e resgate na manhã deste sábado (27). Os militares paranaenses foram os primeiros do grupo nacional a atuar em campo, concentrando as operações em La Guaira, na região de Vargas, uma das áreas mais devastadas pelo terremoto que atingiu o país na última quarta-feira (24).

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Com o auxílio de dois cães farejadores, os bombeiros realizam o reconhecimento de estruturas colapsadas, avaliam a estabilidade dos prédios e sinalizam a presença de possíveis vítimas sob os escombros para orientar as equipes de salvamento.

O cenário encontrado pelos socorristas é de grande destruição e comoção. Segundo relatos da própria equipe, milhares de pessoas permanecem nas ruas em busca de familiares desaparecidos e pedindo ajuda, enquanto os trabalhos avançam de forma ininterrupta por entre os escombros. Para garantir a autonomia da missão nesse ambiente, os bombeiros montaram um acampamento com toda a estrutura logística necessária ainda durante a madrugada de sábado.



A equipe brasileira havia desembarcado em Caracas na noite de sexta-feira (26), após uma escala técnica em Roraima. Imediatamente após a chegada, o grupo passou por um centro de recepção coordenado pelo Grupo Consultivo Internacional de Busca e Resgate, órgão vinculado à Organização das Nações Unidas (ONU). O protocolo agiliza a entrada de estrangeiros, equipamentos e cães de busca, além de definir as primeiras zonas de atuação no país atingido.

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A missão humanitária brasileira, que viajou em uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB), é composta por um total de 44 integrantes. A mobilização reúne bombeiros militares do Paraná, São Paulo e Minas Gerais, equipes de apoio da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e profissionais da área da saúde. Apenas do Paraná, foram enviados dez militares, dois cães e cerca de quatro toneladas de equipamentos especializados.

Os bombeiros paranaenses integram a equipe nacional especializada em busca e resgate em estruturas colapsadas, que atualmente passa por um processo de certificação internacional junto à ONU. A preparação do grupo envolve treinamentos constantes e exercícios conjuntos com outros estados. O comando da corporação em Curitiba segue monitorando em tempo real o avanço das operações na Venezuela.