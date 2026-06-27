Bombeiros do Paraná iniciam buscas por vítimas de terremoto na Venezuela
Acompanhados de cães farejadores, militares paranaenses buscam sobreviventes na região de La Guaira, uma das mais devastadas pelo abalo sísmico
A equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) que integra a força-tarefa brasileira enviada à Venezuela iniciou os trabalhos de busca e resgate na manhã deste sábado (27). Os militares paranaenses foram os primeiros do grupo nacional a atuar em campo, concentrando as operações em La Guaira, na região de Vargas, uma das áreas mais devastadas pelo terremoto que atingiu o país na última quarta-feira (24).
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Com o auxílio de dois cães farejadores, os bombeiros realizam o reconhecimento de estruturas colapsadas, avaliam a estabilidade dos prédios e sinalizam a presença de possíveis vítimas sob os escombros para orientar as equipes de salvamento.
O cenário encontrado pelos socorristas é de grande destruição e comoção. Segundo relatos da própria equipe, milhares de pessoas permanecem nas ruas em busca de familiares desaparecidos e pedindo ajuda, enquanto os trabalhos avançam de forma ininterrupta por entre os escombros. Para garantir a autonomia da missão nesse ambiente, os bombeiros montaram um acampamento com toda a estrutura logística necessária ainda durante a madrugada de sábado.
A equipe brasileira havia desembarcado em Caracas na noite de sexta-feira (26), após uma escala técnica em Roraima. Imediatamente após a chegada, o grupo passou por um centro de recepção coordenado pelo Grupo Consultivo Internacional de Busca e Resgate, órgão vinculado à Organização das Nações Unidas (ONU). O protocolo agiliza a entrada de estrangeiros, equipamentos e cães de busca, além de definir as primeiras zonas de atuação no país atingido.
A missão humanitária brasileira, que viajou em uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB), é composta por um total de 44 integrantes. A mobilização reúne bombeiros militares do Paraná, São Paulo e Minas Gerais, equipes de apoio da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e profissionais da área da saúde. Apenas do Paraná, foram enviados dez militares, dois cães e cerca de quatro toneladas de equipamentos especializados.
Os bombeiros paranaenses integram a equipe nacional especializada em busca e resgate em estruturas colapsadas, que atualmente passa por um processo de certificação internacional junto à ONU. A preparação do grupo envolve treinamentos constantes e exercícios conjuntos com outros estados. O comando da corporação em Curitiba segue monitorando em tempo real o avanço das operações na Venezuela.