Bombeiros do Paraná disputam desafio mundial de salvamento veicular

O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) vai representar o Brasil em mais uma missão internacional. O objetivo é trocar experiências e participar de uma competição com a elite dos profissionais do mundo em operações de salvamento veicular. De 16 a 21 de outubro, a equipe do 4º Grupamento de Bombeiros (4º GB), de Cascavel, no Oeste, estará no Desafio Mundial de Salvamento Veicular (World Rescue Challenge), em Lanzarote, parte do arquipélago espanhol das Ilhas Canárias.

O evento reúne equipes de diversos cantos do mundo – Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França, Portugal, Espanha, Bélgica, Austrália, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Romênia e África do Sul. Esse campeonato tem a finalidade de testar as equipes de salvamento, de modo a desenvolver e disseminar as melhores técnicas de salvamento veicular, ampliando a excelência no atendimento prestado às vítimas de acidentes de trânsito no mundo.

“A participação no Desafio Mundial, além de agregar conhecimento e experiência aos nossos bombeiros militares, eleva o nome do Corpo de Bombeiros do Paraná como expoente na área de salvamento veicular”, salienta o major Tiago Zajac, coordenador de equipe do 4º GB. “As expectativas da equipe são as melhores possíveis, embora os desafios sejam complexos”.

Além dos paranaenses, o Brasil terá outros dois representantes, ambos de cidades catarinenses: Chapecó e Concórdia. A competição é dividida em duas modalidades: desencarceramento e trauma.

No desencarceramento (extrication), as 35 equipes – incluindo a do Paraná – enfrentarão provas de simulação de atendimentos (cenários de acidentes) nas quais será necessário empregar técnicas e táticas para atendimento e remoção das vítimas presas em ferragens. Os cenários terão dificuldades variadas, contando com dois ou mais veículos envolvidos e até quatro vítimas.

As vítimas com lesões mais graves devem ter prioridade de extração, sendo retiradas e atendidas fora dos veículos em até 15 minutos. O atendimento total, incluindo a retirada das demais vítimas, deverá ocorrer em até 25 minutos. O desafio é prestar o socorro adequadamente, com máxima segurança para as vítimas no processo, dentro do menor tempo possível – em casos reais, todo minuto conta.

Cada equipe é composta por sete pessoas: um comandante, três técnicos, dois socorristas e um reserva. O grupo paranaense tem como comandante o 1º tenente William Steffen Risardi; os três técnicos são o 1º tenente Cícero Navega Vianna, o cabo Fernando Ita Ferres Gonçalves e o 2º sargento Gléber Antônio Baranowski; os socorristas são o 3º sargento Edson Ribeiro dos Santos e o soldado Sérgio Medina. O suplente é o cabo Douglas Aliati Ribeiro. Todos fazem parte da Câmara Técnica de Salvamento Veicular e são instrutores da disciplina para cursos da Corporação.

“A dificuldade nessa competição é imposta pelos próprios cenários, montados com veículos com bastante deformidades e em posição de instabilidade. A equipe tem que lidar com essas dificuldades, cortar as ferragens e criar espaço para atendimento e retirada das vítimas”, explicou o 1º tenente William Steffen Risardi, que destacou a importância do desafio para a sociedade.

“A participação nesse tipo de competição se reflete em ganho institucional. As equipes que participam elevam a sua capacidade de atendimento e. portanto, melhoram os atendimentos prestados aos acidentes de trânsito nas ruas”, afirmou. “Nossa equipe é composta por bombeiros de Cascavel e Região que efetivamente tiram o serviço operacional e atendem a população no dia a dia”.

DESTAQUE ENTRE OS INICIANTES – A trajetória meteórica da equipe do 4º GB paranaense valoriza ainda mais essa participação no evento espanhol e o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Corpo de Bombeiros do Paraná. O time de Cascavel conquistou a vaga para o Mundial como destaque entre os iniciantes na disputa nacional de 2022 – era a primeira vez que eles encaravam uma competição daquele porte. Com o carimbo para as Ilhas Canárias já no passaporte, os treinos foram intensificados. E os resultados apareceram.

Junto com o último Seminário Nacional de Bombeiros, entre 5 e 10 de outubro, em Gramado (RS), foi realizado o 6º Desafio Nacional de Salvamento Veicular. Os paranaenses terminaram com resultado igual ao da equipe de Concórdia – muito mais experiente – e acabaram na terceira posição, apenas pelos critérios de desempate. À frente do 4º GB, apenas Chapecó e Concórdia, que têm muito mais tempo de estrada na modalidade.

“A participação de uma equipe oficial do CBMPR no Desafio Mundial não foi por acaso, é o reflexo do trabalho de todos os integrantes da Câmara Técnica de Salvamento Veicular que se dedicam em todas as unidades, garantindo instrução para a tropa e a constante evolução em métodos de treinamento, equipamentos e tecnologias”, afirmou o major Zajac.

Linha de raciocínio corroborada pelo 1º tenente Risardi. “A conquista da vaga já na primeira participação do desafio nacional é reflexo de muito esforço e dedicação durante os exaustivos treinamentos que são realizados. A consequência é um melhor atendimento à população”, acrescentou.

TRAUMA – Há ainda na disputa a modalidade Trauma, esta sem a presença do Paraná, na qual as 31 duplas participantes terão pela frente duas simulações voltadas ao atendimento pré-hospitalar. As ações são analisadas por juízes internacionais, de acordo com critérios estabelecidos pela World Rescue Organization (WRO). Assim como no desencarceramento, pesam a segurança da vítima e o tempo levado para completar a operação.

