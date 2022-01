Bombeiros combatem incêndio em fábrica de velas de Cascavel

Da Redação

Incêndio foi em um barracão na Rua Padre Pedro Canísio Henz, no Parque Industrial Albino Nicolau Schimidt

Corpo de Bombeiros de Cascavel foi acionado na madrugada deste sábado (29) para atenimento de um incêndio em uma fábrica de velas. O fato aconteceu no Parque Industrial Albino Nicolau Schimidt, em um barracão na Rua Padre Pedro Canísio Henz, proximidades da BR-277 sentido Cascavel à Toledo.

continua após publicidade .

Segundo informações dos bombeiros, as chamas iniciaram nas caldeiras onde são produzidas as velas. O foco do incêndio ficou centralizado apenas nessa parte do barracão, não tomando proporções maiores.

As altas chamas atingiram parte do telhado da construção, que acabou ficando danificado. A parte estrutural do barracão não foi atingida.

continua após publicidade .

Dois caminhões ABTR (Auto Bomba Tanque Resgate), além do Oficial de Área foram mobilizados para combaterem o incêndio que foi controlado em cerca de 40 minutos.

* Com informações CGN