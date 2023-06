Bombeiros buscam por idosa de 81 anos desaparecida em Paiçandu

O Corpo de Bombeiros de Maringá, no Noroeste do Paraná, realiza buscas pela idosa, de 81 anos, identificada como Judite Gonçalves Gomes. Esta quarta-feira (14) é o segundo dia de buscas pela idosa que foi vista pela última vez na sexta-feira (9).

De acordo com informações, a senhora foi vista nas proximidades da penitenciária do município de Paiçandu. A idosa é diagnosticada com Alzheimer e a família pede ajuda para encontrá-la.

As buscas realizada pelos bombeiros contam com apoio de três cães de Curitiba e do grupo de operações de socorro tático, segundo o tenente Alex Boni. "Estamos no segundo dia de buscas desde o momento em que a família oficialmente comunicou o corpo de bombeiro do seu desaparecimento".

Conforme os familiares, a idosa foi usava uma calça de moletom preta e uma blusa laranja no dia em que desapareceu. Informações sobre o paradeiro da idosa pelo 193 do Corpo de Bombeiros.

