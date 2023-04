Bombeiros buscam jovem que desapareceu no mar em Pontal do Paraná

Da Redação

Equipes de resgate tentam localizar jovem

Um jovem de 18 anos desapareceu no mar de Balneário Ipanema, em Pontal do Paraná, região litorânea do Paraná. Até a publicação desta reportagem, equipes do Corpo de Bombeiros realizavam buscas pelo rapaz que sumiu após se afogar.

O Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) foi acionado para dar apoio durante as buscas.

ILHA DO MEL

O corpo do jovem que desapareceu no mar da Ilha do Mel, no Paraná, no último domingo (02), foi encontrado pelos bombeiros na sexta-feira, 07, na região da Ilha do Cardoso, na divisa entre Paraná e São Paulo.

A vítima foi identificada como Kauan Duarte de Oliveira, de 19 anos. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, Kauan estava fazendo uma trilha com familiares, quando acessou uma região de pedras. Neste momento, uma forte onda atingiu o local e arrastou o rapaz para a água. Um primo do jovem presenciou o momento e pediu ajuda. O caso aconteceu por volta das 11h.

