Bombeiros alertam para o uso seguro de fogos na virada do ano

O alerta começa na hora da compra

O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBM) reforça a orientação para que a população tome os devidos cuidados na compra e no uso dos fogos de artifício durante a virada do ano. A precaução é para evitar acidentes como queimaduras e incêndios durante as comemorações.

O alerta começa na hora da compra. Os produtos só devem ser adquiridos em locais devidamente licenciados pelo CBM e que tenham também a liberação da Delegacia de Armas e Munições da Polícia Civil, o que garante ao consumidor a certificação do produto.

“Na compra é preciso sempre procurar fogos de artifício que tenham sensores ou suportes. Eles diminuem o contato manual da pessoa com o produto, deixando o manuseio mais seguro. É necessário evitar também o consumo de bebidas alcoólicas quando for manusear os fogos de artifício, evitando acidentes”, explicou a porta-voz do Corpo de Bombeiros, capitã Thayane de Lima.

Ela ressalta que o manuseio tem ser feito com bastante atenção, seguindo as recomendações do fabricante e nunca diretamente em contato com as mãos ou na direção das pessoas. O material não deve ser manejado próximo a aglomerações – é fundamental procurar um local mais afastado, pois muitos acidentes acontecem devido a falhas ou efeito retardo dos fogos de artifício. Caso isso aconteça, os fogos não podem ser reutilizados e devem ser imersos em um balde de água para evitar a explosão.

No caso de acidentes, a pessoa deve ligar para o telefone 193 e acionar o atendimento do Corpo de Bombeiros. Antes do socorro os ferimentos podem ser lavados com água corrente e protegidos com um pano limpo umedecido com água filtrada.

O Corpo de Bombeiros reforça também que é preciso estar atento às leis municipais de cada região e, caso não haja proibição, que as pessoas realizem esse procedimento da maneira mais segura possível.

