Bombeiros aguardam redução do nível de rio para iniciar mergulhos em buscas por fotógrafa no Paraná

As buscas pela fotógrafa Ana Paula Silveira Cardoso, de 29 anos, entraram no terceiro dia de operações nesta terça-feira (28), no complexo turístico Salto das Orquídeas, em Sapopema, no Norte do Paraná. A jovem está desaparecida desde o último sábado (25), quando caiu em uma cachoeira durante a travessia de uma corredeira.

Para intensificar a varredura na mata e no rio, a operação mobiliza cerca de 66 pessoas, contingente formado por integrantes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal de Londrina e voluntários. Os trabalhos também contam com o apoio de cães de busca e foram reforçados pela chegada de 24 alunos-soldados vindos de Ponta Grossa.

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O foco principal das equipes de resgate concentra-se no leito do rio e na região da queda d'água, apontado como o último local onde a vítima foi vista. De acordo com o major Rene Bortolassi, do Corpo de Bombeiros, aproximadamente 150 mil metros quadrados de área de mata já foram vistoriados a pé, totalizando 42 quilômetros de linhas de busca mapeadas, mas nenhum vestígio da fotógrafa foi localizado até o momento. A maior dificuldade enfrentada pela operação é o alto volume de água e a forte correnteza, fatores que tornam os mergulhos extremamente perigosos. Enquanto aguardam a vazão diminuir para acessar pontos críticos e profundos, como o chamado Poço Preto, os bombeiros realizam as buscas aquáticas com o auxílio de caiaques.

Além das condições desfavoráveis do rio, o próprio relevo da região impõe desafios severos às equipes de buscas. O terreno é composto por pedras muito escorregadias e trechos de acesso arriscado até mesmo para profissionais experientes que conhecem bem a área. A expectativa é que os esforços ganhem ainda mais suporte ao longo das próximas horas, com o retorno de um helicóptero do Governo do Estado e o acompanhamento presencial do secretário de Segurança Pública do Paraná, coronel Hudson Leôncio Teixeira.

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O acidente que resultou no desaparecimento da fotógrafa e cientista social ocorreu no fim de semana, quando Ana Paula realizava uma trilha acompanhada da amiga Ana Carolyne da Silva Camilo, de 30 anos. Relatos apontam que as duas tentavam atravessar o rio segurando-se em uma corda quando Ana Paula se desequilibrou, escorregou e foi levada pela força da água. A amiga tentou socorrê-la e também acabou arrastada em direção à cachoeira. Ana Carolyne sobreviveu à queda, conseguiu alcançar a margem e foi resgatada na manhã de domingo (26). Ana Paula, no entanto, segue desaparecida.