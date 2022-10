Bombeiros abrem processo para contratação de guarda-vidas civis no PR

Da Redação

Corpo de Bombeiros abre processo para contratação de guarda-vidas civis.

O Corpo de Bombeiros do Paraná divulgou a abertura do processo seletivo para contratação de guarda-vidas civis voluntários para a temporada de verão 2022/2023. São 190 vagas para reforçar o efetivo no Litoral do Estado e na Costa Oeste. As inscrições iniciaram nesta semana e podem ser feitas pelo site da corporação, até o dia 30 deste mês.

“É importante esse reforço durante o Verão, para que a população possa se sentir mais segura. Esses é o objetivo do grande planejamento que estamos fazendo para a temporada”, disse o secretário da Segurança Pública, Wagner Mesquita de Oliveira.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o objetivo é trabalhar com uma força-tarefa operando durante a temporada. A seleção e o curso para formação de profissionais civis reforçam o atendimento prestado pelos postos de guarda-vidas.

O comandante da corporação, coronel Manoel Vasco de Figueiredo Junior, afirmou que esse trabalho integrado é referência para o Brasil. “Os guarda-vidas civis atuam em conjunto com nossos bombeiros militares para garantir a segurança de todos os banhistas no Paraná. O trabalho é exemplo nacional, mostrando que o Paraná está muito bem preparado para cuidar da segurança dos turistas e de toda a população”, ressaltou.

TREINAMENTO

As unidades de atuação dos profissionais serão nas regiões de águas abertas, como Guaratuba, Matinhos, Pontal do Paraná e Ilha do Mel. Para estes locais, o curso de formação terá 120 horas/aula de instrução e 300 horas/aula de estágio. O exame de capacidade física, a ser realizado no dia 06 de novembro, inclui teste de explosão (nadar em estilo livre 200 metros no menor tempo possível na praia) e teste de resistência” (correr 500 metros, nadar 500 metros e correr mais 500 metros no menor tempo possível em ambiente de praia).

Também haverá atuação em regiões de águas interiores como Morretes, Umuarama, Foz do Iguaçu e Paranavaí. Neste caso, o treinamento será de 80 horas/aula para instrução e 120 horas/aula para estágio. O exame de capacidade física a ser realizado também no dia 06 de novembro, terá testes de explosão (nadar em estilo livre 200 metros no menor tempo possível em piscina, em no máximo 5 minutos) e de resistência (correr 500 metros, nadar 500 metros em piscina e correr mais 500 metros no menor tempo possível).

O curso será ofertado nos Grupamentos de Bombeiros e Subgrupamentos de Bombeiros Independentes, de acordo com a disposição das vagas por região. A Corporação não fornece alojamento, os inscritos deverão residir ou ter condições financeiras de custear deslocamento e estadia nos locais de execução das etapas de instrução e estágio.

INSCRIÇÃO PARA O CURSO

Para se inscrever é necessário ser brasileiro, ter idade mínima de dezoito anos e máxima de cinquenta, possuir o ensino médio completo, não possuir antecedentes criminais e estar em dia com as obrigações eleitorais. É preciso acessar o site www.bombeiros.pr.gov.br, preencher o Formulário de Inscrição Eletrônico para o “Curso de Guarda-Vidas Civil”, escolher o local de interesse, que poderá sofrer alteração conforme necessidade da Administração Pública. Após a escolha, não serão aceitas trocas de local e modalidade. A confirmação da inscrição será efetivada no momento do envio do formulário.

Mais informações e acesso ao edital completo no site do corpo de bombeiros AQUI.

