Da Redação

Bombeiro sofre acidente em Londrina e carro cai em riacho

Um soldado do Corpo de Bombeiros ficou ferido após sofrer um acidente na manhã desta sexta-feira (4), em Londrina, na região norte do Paraná.

Para a Tarobá News, ele contou que o carro teria travado as rodas em uma curva da Rua Ermelindo Leão, então perdeu o controle da direção e o veículo acabou caindo em uma ribanceira, parando em um riacho.

Por sorte, o bombeiro sofreu ferimentos leves no joelho e uma escoriação no cotovelo. O carro, que ficou com as rodas para cima