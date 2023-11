Bombeiro salva recém-nascida engasgada na região; vídeo mostra ação

Siga o TNOnline no Google News

Uma criança recém-nascida foi salva na tarde deste sábado (25), por volta das 13h25, graças a ação rápida de um bombeiro de Mandaguari, norte do Paraná. Toda a ação foi registrada pelo circuito de monitoramento da base do Corpo de Bombeiros. (Assista abaixo)

Os pais da bebê, que tem apenas 8 dias de vida, foram à base dos Bombeiros, situada na Rua Vergínio Bredariol, para buscar ajuda após a criança se engasgar. De acordo com o cabo Benasse, responsável por salvar a pequena, o casal chegou de carro ao local.

"Por sorte, eu estava próximo ao portão quando vi o veículo se aproximando", disse.

Benasse percebeu o que estava acontecendo e, rapidamente, iniciou as manobras de desobstrução das vias áreas da pequena. Assim que a bebê voltou a respirar e seu quadro começou a estabilizar, ela foi encaminhada para o Pronto Atendimento Municipal da cidade para receber os devidos cuidados.

Em conversa com o TnOnline, o bombeiro comemorou o sucesso no atendimento. "Graças a Deus, deu tudo certo", afirmou.

Veja:

Por meio das imagens, é possível ver a chegada dos pais com a criança. O bombeiro a pega no colo e inicia o processo de desobstrução das vias. A todo momento é possível perceber o desespero dos pais.



Em um primeiro momento, o atendimento ocorre do lado de fora da corporação. Na sequência, Benasse leva a pequena para o interior da base para continuar com as manobras. Ao obter êxito em desengasgar a bebê, ele a leva para uma instituição de saúde.

