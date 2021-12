Da Redação

Bombeiro reanima filhote em parada cardiorrespiratória no PR

Um filhote de cachorro foi salvo por um bombeiro, nesta terça-feira (7), após ficar com a cabeça presa dentro de um cano, em Cambé, na região norte do Paraná. O bichinho não conseguia respirar e precisou ser reanimado.

continua após publicidade .

Segundo os bombeiros, um homem chegou no quartel com um cachorrinho preso a um cano de ferro. O dono do cãozinho disse aos militares que a família tentou tirá-lo do tubo, mas não conseguiram.

Os socorristas conseguiram retirar a cabeça do filhote após 10 minutos, mas ele acabou sofrendo uma parada cardiorrespiratória.

continua após publicidade .

O subtenente José Luiz Martins Menezes foi quem iniciou o procedimento de reanimação. Em entrevista ao Tarobá News, o bombeiro contou a experiência.

“A gente tem treinamento, como proceder no salvamento do ser humano, mas não pensei muito na hora. Ele estava em parada e fiz o procedimento, começando pela respiração boca a boca. Foi algo espontâneo e acabei transferindo o que eu sei para ajudar o cachorro” disse o militar que trabalha no quartel em Cambé há 26 anos.

Após a reanimação, o cachorro voltou a respirar normalmente. O animal foi levado para o veterinário e já recebeu alta.

continua após publicidade .

Assista o salvamento:

Bombeiro reanima filhote em parada cardiorrespiratória no PR - Vídeo por: tnonline