Bombeiro paranaense irá ajudar a combater incêndios no Canadá

O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) vai integrar mais uma missão internacional do Brasil no combate a incêndios florestais. Desta vez, o Estado atuará no Canadá, país que está sofrendo com queimadas recordes neste ano. A corporação será representada pelo 1º Tenente Bruno Eduardo da Macena, do 2º Grupamento de Bombeiros de Ponta Grossa, que possui treinamento especializado para atuar nesse tipo de situação.

O embarque do tenente para Brasília está agendado para esta sexta-feira (14), de onde ele segue rumo ao Canadá neste final de semana. Ele viajará em uma brigada formada por 20 bombeiros de todo o País especializados no combate a incêndios florestais durante um período de 30 dias, podendo ser prorrogado em caso de necessidade.

O grupo foi constituído após um pedido de apoio feito pela Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores ao Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros Miliares do Brasil. No total, a missão brasileira será composta por 100 agentes, com membros dos ministérios do Meio Ambiente, Defesa, Justiça e Integração e Desenvolvimento Regional.

Para o tenente, a participação dele na missão representa um grande desafio, mas também uma oportunidade de representar os bombeiros paranaenses. “Essa semana está sendo bastante corrida para a preparação de todo o pelotão. Estamos em contato com bombeiros de Portugal que retornaram dessa mesma missão para colher informações sobre as características da região onde nós atuaremos, já que as condições lá são completamente diferentes das que existem no Brasil”, comentou.

