Bombeiro invade apartamento da ex e mata homem a tiros no PR

Um soldado do Corpo de Bombeiros, de 35 anos, invadiu o apartamento da ex-mulher e assassinou a tiros o atual companheiro dela, na manhã deste domingo (30). O imóvel fica no 4° andar de um prédio na Avenida Brasília, no bairro Novo Mundo, em Curitiba.

O soldado teria ainda agredido a ex, que também atua no Corpo de Bombeiros, feito ela de refém e com a entrada da polícia no apartamento tirou a própria vida com um tiro na cabeça.

Um morador do prédio, que preferiu não se identificar, contou à Banda B que estava deitando quando de repente ouviu quatro disparos.

“Eu estava deitado e de repente escutei quatro tiros. Fui olhar na janela da lavanderia e me deparei com um corpo no andar de baixo. Liguei pra polícia e quando voltei pra ver o corpo tinha desaparecido. Ele puxou o corpo pra dentro do apartamento. Quando a polícia chegou teve mais um disparo”, relatou à Banda B.

O casal estaria morando no endereço há pouco tempo.

A mulher teve ferimentos moderados e foi encaminhada para o hospital.

