Bombeiro é atacado por cachorro em Londrina; militar atirou no animal

O cachorro acabou morrendo na hora

Um bombeiro foi atacado por um cachorro de grande porte no início da tarde desta terça-feira (28) e, para se defender, precisou atirar contra o animal. A ocorrência foi registrada no Conjunto João Paz, zona Norte de Londrina, no Paraná.

O socorrista do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) foi atacado pelo cão na rua. A vítima estava de folga e aproveitou o momento de descanso para ir visitar a mãe, quando foi atacado pelo animal.

De acordo com informações de moradores, apuradas pelo Tarobá Notícias, o cachorro de grande porte estava na rua desde a noite da última segunda-feira (27), quando teria fugido após se assustar com o barulho de tiros de um homicídio que foi registrado no bairro.

O cachorro acabou morrendo na hora. De acordo com o Siate, que atendeu a ocorrência, o quadro do bombeiro é estável. Ele foi encaminhado ao hospital para atendimento médico.





