Bombeiro de folga salva três pessoas de afogamento no Paraná

Três pessoas foram resgatadas do mar no litoral paranaense

De folga neste domingo (24), um bombeiro resgatou três pessoas que estavam afogando no mar da Praia Grande, em Matinhos, no litoral do Paraná.

O Corpo de Bombeiros informou que as vítimas eram dois jovens, que saíram ilesos, e um homem de 36 anos que ficou em estado grave. O bombeiro conseguiu retirar duas vítimas primeiro, voltou para o mar e retirou o terceiro.

Uma aeronave da Polícia Civil estava sobrevoando o local e enviou ajuda para auxiliar no resgate das vítimas. Os guarda-vidas também foram até o local para dar apoio.

Em seguida, o helicóptero pousou na areia e a equipe realizou atendimento às vítimas e os levaram para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Praia Grande.

Com informações do g1

