Bombeira militar fica ferida após acidente com caminhão da corporação

Equipe estavam em atendimento de outro acidente quando caminhão tombou

Uma bombeira militar ficou ferida após o caminhão do Corpo de Bombeiros tombar, na madrugada deste sábado (3), após atender acidente na BR-116, em Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba, no Paraná. A equipe retornava para o posto, por volta das 4 da madrugada, quando o motorista da viatura perdeu o controle no quilômetro 45. Chovia forte no momento do acidente.

O primeiro acidente aconteceu por volta das 19h20, no quilômetro 26 da rodovia. Por mais de 7 horas, a equipe dos bombeiros permaneceu no local para os trabalhos de combate às chamas e rescaldo.

De acordo com a corporação, é possível que o óleo derrubado do primeiro acidente e a ausência de água na viatura tenham facilitado o segundo tombamento. Uma militar ficou ferida e foi socorrida ao Hospital Cajuru, mas passa bem.

No primeiro tombamento, o motorista também foi atendido por equipes da concessionária Arteris Régis Bittencourt, mas com ferimentos leves. Na manhã deste sábado (3), a fila no quilômetro 26 ainda era de aproximadamente 4 quilômetros. Durante a madrugada, porém, passou dos 13 km.

