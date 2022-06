Bolsonaro visita cidades do Paraná nesta sexta-feira; veja

Da Redação

O presidente da República, Jair Messias Bolsonaro (PL), visitará duas cidades do Paraná nesta sexta-feira (3). De acordo com a agenda do chefe do Executivo, ele pega um voo na Base Aérea de Brasília/DF e deve ir à Umuarama, no Noroeste do estado.

Ainda conforme a agenda presidencial, o político fará um ato alusivo à entrega do trecho da Estrada Boiadeira, em Umuarama. O evento será no Parque de Exposições do município, no quilômetro 304 da PR-323.

Na sequência, entre as 12h40 e 13h10, Bolsonaro deve partir para Foz do Iguaçu, onde visitará as obras da ponte da Integração Brasil/Paraguai, entre 13h e 15h. Os locais de cerimônia serão o Gramadão da Vila A, no Jardim Lancaster e no Jardim Eldorado.

Em menos de dois meses, esta é a quarta visita do chefe do Executivo ao estado. Recentemente, o político esteve na capital do Paraná, Curitiba, para participar da "Marcha para Jesus". Em abril, visitou a 60ª Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina (ExpoLondrina) e, em maio, esteve na 48ª Exposição Feira Agropecuária, Industrial e Comercial de Maringá (Expoingá).