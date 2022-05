Bolsonaro participará de motociata em Maringá nesta quarta

Da Redação

O presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, confirmou que irá participar da 48ª Exposição Feira Agropecuária, Industrial e Comercial de Maringá (Expoingá), que acontece na Sociedade Rural da cidade. O chefe do Executivo deve visitar à "Cidade Canção" nesta quarta-feira (11).

Além disso, uma motociata, que é um tradicional passeio de motocicleta promovido pelo presidente, está prevista para ocorrer, também nesta quarta-feira, momentos antes da visita à Expoingá.

A realização do passeio foi confirmada pelo deputado federal e líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros (PP), por meio das redes sociais. Na segunda-feira (9), o deputado compartilhou no Twitter uma imagem feita durante reunião com forças de segurança envolvidas na organização do evento.

Bolsonaro em Maringá com motociata e visita Expoingá. Reunião com as forças de segurança para preparar o evento hoje a tarde. pic.twitter.com/S7eXshqhgO — Ricardo Barros (@RicardoBarrosPP) May 9, 2022

Conforme informações divulgadas por Barros, os motociclistas sairão do Aeroporto Regional de Maringá e vão percorrer um trajeto pela cidade até o Parque Internacional de Exposições Francisco Feio Ribeiro, onde o presidente visita a Expoingá. A previsão é que a concentração dos motociclistas comece às 12h. O passeio será realizado a partir das 14h.



Presença confirmada

A presença do presidente Jair Bolsonaro em Maringá foi confirmada pelo deputado Ricardo Barros em publicação no Twitter na terça-feira passada (3).

De acordo com Barros, Bolsonaro retorna à cidade nesta quarta-feira, dia 11 de maio, para participar das comemorações do aniversário de Maringá. Ele disse que entregou o convite ao presidente no dia 5 de abril e que teve a confirmação na semana passada.

“Estamos aqui no Palácio do Planalto confirmando a presença do presidente Bolsonaro dia 11 em Maringá, na Expoingá. O presidente já esteve aí no final do ano, inaugurando as obras de ampliação do aeroporto, e volta a Maringá. E volta com boas notícias. Vamos todos nos preparar para receber com grande alegria o nosso presidente Bolsonaro, na Expoingá, dia 11″, disse Ricardo Barros.

Com informações do GMC Online.