Bolsonaro participa de missa em Santuário de Bandeirantes

O presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou neste sábado (9) a Bandeirantes, no norte do Paraná, para participar de uma missa no Santuário São Miguel Arcanjo. A viagem é uma sequência da visita de Bolsonaro ao estado. Ele acompanhou a celebração com a primeira-dama Michelle Bolsonaro e também com o govenador do Paraná, Ratinho Junior (PSD).

Após a celebração, o presidente acenou para centenas de apoiadores que o aguardavam no local.

Na sexta-feira (8), o presidente visitou a 60ª Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina (ExpoLondrina). Ele deixou a cidade de helicóptero nesta manhã, por volta de 9h30.

A passagem do presidente à região norte do Paraná é parte de um roteiro no Sul do Brasil, que começou na sexta no Rio Grande do Sul. Na ocasião, Bolsonaro participou de inauguração de obras, em Pelotas e Passo Fundo.

