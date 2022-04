Da Redação

Bolsonaro monta a cavalo em visita a ExpoLondrina 2022

O presidente, Jair Bolsonaro, montou um cavalo durante sua visita a 60ª Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina (ExpoLondrina) e aproveitou para fazer acenos a apoiadores do setor. Esse foi o último compromisso da agenda do chefe do executivo na sexta-feira (9).

Durante seu discurso, Bolsonaro ressaltou a importância da agropecuária para a sustentação da economia brasileira durante a pandemia. "O Brasil é um pais fantástico que se recupera. Obrigado pessoal do agro, que não parou em nenhum momento. Obrigado a todos, nós somos os donos do destino do Brasil", disse.

O evento, no Parque de Exposições Ney Braga, ocorre até o domingo (10).

Antes de chegar em Londrina, Bolsonaro participou da solenidade alusiva à entrega de obras de ampliação do aeroporto de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul e voltou a atacar adversários nas eleições de 2022. "Quem acredita em pesquisa, acredita em Papai Noel também. Nenhuma pesquisa acertou em 2018 e não vai ser agora que vai acertar também", disse ele.