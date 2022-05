Bolsonaro deve visitar à Expoingá na próxima semana

Da Redação

No último mês, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, veio ao Paraná para participar da 60ª edição da Exposição Agropecuária de Londrina (ExpoLondrina). E, neste mês, o chefe do Executivo deve voltar ao estado para participar da Expoingá, evento que ocorre em Maringá.

continua após publicidade .

A informação foi divulgada pelo deputado federal Ricardo Barros, maringaense líder do governo na Câmara dos Deputados. Ele afirmou que o presidente visita à cidade na próxima semana.

“Estamos aqui no Palácio do Planalto, confirmando a presença do presidente Bolsonaro dia 11 em Maringá, na Expoingá. O presidente já esteve aí no final do ano, inaugurando as obras de ampliação do aeroporto, e volta a Maringá. E volta com boas notícias. Vamos todos nos preparar para receber com grande alegria o nosso presidente Bolsonaro, na Expoingá, dia 11″, disse Ricardo Barros em um vídeo publicado no Twitter.



continua após publicidade .