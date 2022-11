Bolsonaristas tomam mangueira de bombeiros em confusão no Paraná; veja

Da Redação

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a confusão

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) que bloqueiam estradas federais em União da Vitória, na região sul do Paraná, avançaram contra bombeiros militares durante uma operação, nesta terça-feira (1º), na BR-476. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a confusão e, também, o momento em que participantes tomam de um caminhão uma mangueira que estava ligada.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a situação foi rapidamente controlada e ninguém se feriu. Em diversos trechos do estado, bloqueios acontecem em protesto contra o resultado das urnas no segundo turno das eleições presidenciais.

Nas imagens é possível ver quando um grupo que está próximo a bombeiros toma a mangueira de um caminhão. Em outro vídeo, um homem tenta afastar um bombeiro da confusão no mesmo momento em que manifestantes avançam contra os militares.

A corporação disse em nota que a confusão ocorreu enquanto bombeiros davam suporte a uma operação da Polícia Militar (PM), que tinham entrado em acordo com manifestantes para dissipar o bloqueio.

O Corpo de Bombeiros afirmou, entretanto, que após o acordo da PM com manifestantes, "houve intervenção de uns poucos populares no sentido de impedir a ação do Corpo de Bombeiros, puxando a mangueira de combate a incêndio e ocasionando o direcionamento do jato de água e restos do rescaldo na direção de algumas pessoas que se encontravam no entorno".

"Tal situação fez com que houvesse um posicionamento mais enérgico de militares presentes, no sentido de impedir o dano ao patrimônio e a terceiros. Reiteramos que o compromisso do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná é e sempre será a proteção à vida e ao patrimônio, atuando em todas as atividades de socorro público, combate a incêndio e salvamentos, sempre pautando pelo zelo e respeito à população", disse o Corpo de Bombeiros.

Um balanço da PRF indicava que o trecho onde a confusão aconteceu estava bloqueado em ambos os sentidos até 18h10 desta terça.

As informações são do g1.

