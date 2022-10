Bolsonaristas bloqueiam BR-317 em protesto à vitória de Lula; assista

Da Redação

Até o momento, a via não foi liberada

Manifestantes bolsonaristas estão protestando contra a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a Presidência da República em alguns estados do Brasil. No Paraná, os apoiadores do atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), iniciaram um bloqueio na manhã desta segunda-feira (31) em um trecho da BR-317, em Maringá, próximo à saída para Astorga. (Assista logo abaixo)

As autoridades já foram informadas acerca do bloqueio. Conforme a Polícia Militar (PM), os manifestantes queimaram papelão e pneus no local.

O trecho faz parte do perímetro urbano da cidade, por este motivo a polícia militar faz o acompanhamento das manifestações.

A PM informou que está no local fazendo o monitoramento e que não há nenhum tipo de negociação e prazo para a liberação das pistas, ou seja, elas se encontram interditadas.

fonte: Reprodução/RPC O bloqueio foi montado na manhã desta segunda-feira, na saída para Astorga

Assista:

Bloqueios no EstadO

No final da noite desse domingo, já havia bloqueios nos trechos do Km 340 da BR 277 Guarapuava/PR, com a pista totalmente interditada nos dois sentidos com pneus queimados. Outros dois pontos: KM 667 da BR 277 em Medianeira-PR, com protesto com cerca de 40 pessoas, com fechamento parcial da rodovia; e na BR163, km 288, em Marechal Cândido Rondon, com interdição total por cerca de 20 manifestantes.

Além disso, nas rodovias federais do Paraná, existe apenas um ponto de bloqueio na BR-476 Km 357, União da Vitória, com interdição total, com aproximadamente 30 manifestantes, com equipes da PRF no local.

No trecho estadual da rodovia, cerca de 15 manifestantes fazem bloqueio intermitente de cerda de 40 minutos, prejudicando o trafego na rodovia federal, com equipes no local.

