Da Redação

Bolsonaristas ateiam fogo em toalha com imagem do Lula no PR

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) atearam fogo em uma toalha com a imagem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em Londrina, Paraná. O caso foi registrado no último sábado (19), quando o petista foi à cidade para visitar o assentamento Eli Vive, do Movimento Sem Terra (MST).

continua após publicidade .

Apoiadores do pré-candidato do Partido dos Trabalhadores também foram ao aeroporto para recebê-lo. A polícia precisou se posicionar entre os grupos opostos para evitar conflitos.



Nas imagens, é possível ver pessoas vestidas de verde e amarelo. Homens penduram a toalha a um suporte e, com um isqueiro, ateiam fogo. Também é possível observar os manifestantes jogarem álcool em gel no objeto para que o fogo se propague com mais rapidez.

continua após publicidade .

Veja o vídeo:

null - Vídeo por: Metrópoles

Enquanto a toalha queima, um dos manifestantes balança o objeto. Os outros apoiadores de Bolsonaro gritam em aprovação e o hino nacional toca ao fundo.

As informações são do Metrópoles.