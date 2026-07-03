Bolão do Paraná fatura mais de R$ 15 mil na quadra da Quina

Um bolão registrado em Foz do Iguaçu (PR) faturou R$ 15.767,40 ao acertar quatro dezenas no concurso 7055 da Quina, sorteado na noite desta quinta-feira (02). A aposta coletiva, que contava com 12 cotas, foi realizada na Lotérica Três Lagoas com seis números anotados. Outro destaque do Paraná foi uma aposta simples feita em Paranavaí por meio dos canais eletrônicos da Caixa Econômica Federal, que também acertou a quadra e garantiu um prêmio individual de R$ 7.883,74.

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O prêmio principal acumulou, já que nenhum apostador conseguiu cravar as cinco dezenas sorteadas, que foram: 07, 20, 22, 38 e 66. Com isso, a estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será realizado nesta sexta-feira (03), saltou para R$ 4 milhões.

Em todo o país, a quadra registrou 41 apostas ganhadoras, pagando o valor fixo de R$ 7.883,74 para os bilhetes simples de cinco números — como o caso de Paranavaí —, enquanto os jogos com mais dezenas marcadas receberam valores proporcionais maiores, como o bolão de Foz do Iguaçu. Nas demais faixas de premiação, 2.996 apostas acertaram três dezenas e levaram R$ 102,75 cada, e outros 71.493 bilhetes marcaram dois pontos, recebendo R$ 4,30.

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Os sorteios da Quina acontecem de segunda a sábado. Para quem deseja tentar a sorte no próximo concurso, a aposta mínima custa R$ 3,00 e permite a escolha de cinco números.