Bolão do Paraná acerta números da Quina de São João e fatura R$ 26,6 milhões

Um bolão feito no município de Paranavaí, no noroeste do Paraná, foi um dos grandes vencedores do concurso especial 7.051 da Quina de São João, sorteado no início da tarde deste domingo (28). A aposta faturou R$ 26.603.233 e, por se tratar de um jogo dividido em 50 cotas, o valor milionário será rateado entre todos os participantes do grupo.

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Para garantir a premiação principal, os apostadores paranaenses registraram um jogo com oito dezenas e conseguiram cravar os cinco números sorteados, que foram 19, 32, 50, 73 e 75. O evento foi realizado no Centro de Tradições Nordestinas, em São Paulo, e distribuiu um montante total superior a R$ 239 milhões. Por ser um concurso especial da Caixa Econômica Federal, o prêmio da Quina de São João não acumula.

Além da aposta de Paranavaí, outros oito jogos realizados pelo Brasil também acertaram os cinco números e levaram a mesma fatia do prêmio principal. O concurso também contemplou milhares de apostadores nas faixas menores de premiação. Mais de mil e seiscentas apostas acertaram quatro números e garantiram cerca de R$ 12 mil cada. Os acertos de três e duas dezenas renderam, respectivamente, prêmios na faixa de R$ 135 e R$ 5 para os ganhadores.



