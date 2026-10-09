Bolão do Paraná acerta a quina da Mega-Sena e garante R$ 207 mil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 3068 da Mega-Sena, realizado na noite desta quinta-feira (08), mas apostas do Paraná garantiram valores expressivos na quina. O grande destaque do Estado foi um bolão feito na cidade de Piraí do Sul, na lotérica Loterias Pé Quente. A aposta coletiva, registrada com 9 números e dividida em 62 cotas, faturou o montante de R$ 207.235,62 ao alcançar quatro premiações na faixa dos cinco acertos.

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Além do bolão premiado no interior, o Paraná teve outras três apostas simples contempladas com R$ 51.808,94 cada, sendo duas registradas em Curitiba — uma via canais eletrônicos e outra pelo Internet Banking — e uma em Araucária. Os números sorteados na ocasião foram 07, 10, 39, 40, 43 e 57.

Em todo o país, a quina da Mega-Sena teve 62 apostas ganhadoras, com o prêmio individual de R$ 51.808,94 para os jogos simples de seis números. Já a quadra registrou 4.884 apostas vitoriosas, garantindo a quantia de R$ 1.084,10 para cada bilhete contemplado.

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Como o prêmio principal acumulou, a estimativa para o próximo concurso, agendado para domingo (11), é de R$ 112 milhões. Os sorteios da modalidade ocorrem tradicionalmente às terças, quintas e sábados, e o jogo mínimo, com seis dezenas marcadas, custa R$ 6,00, podendo ser realizado em lotéricas físicas ou nas plataformas digitais da Caixa Econômica Federal.