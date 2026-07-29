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CONCURSO 7077

Bolão do Paraná acerta a quadra da Quina e fatura R$ 50 mil; prêmio principal acumula

Sorteio realizado nesta terça-feira (28) não teve ganhadores na faixa principal, mas garantiu prêmios expressivos para apostadores paranaenses

Escrito por Da Redação
Publicado em 29.07.2026, 08:23:05 Editado em 29.07.2026, 08:25:24
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Bolão do Paraná acerta a quadra da Quina e fatura R$ 50 mil; prêmio principal acumula
Autor A aposta mínima, com a escolha de 5 números, custa R$ 3,00 - Foto: Arquivo AEN

Um bolão realizado na cidade de Cascavel, no Oeste do Paraná, faturou R$ 50.897,50 no concurso 7077 da Quina, sorteado pela Caixa Econômica Federal na noite desta terça-feira (28). A aposta coletiva, registrada na Loterica Oliveira Scardua Ltda. (Mega Loterias) com 9 números e dividida em 10 cotas, acertou a quadra do sorteio e garantiu o maior prêmio do estado nesta edição.

📰 LEIA MAIS: Seis apostadores cravam as 15 dezenas da Lotofácil e levam R$ 2,1 milhão cada

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Nenhum apostador acertou as cinco dezenas sorteadas — 02, 03, 30, 46 e 77 —, o que fez o prêmio principal acumular para a estimativa de R$ 26 milhões no próximo concurso, agendado para esta quarta-feira (29).

Além do bolão de Cascavel, o Paraná teve outros bilhetes premiados ao acertarem quatro números. Em Curitiba, duas apostas simples feitas na lotérica A Pioneira da Sorte levaram R$ 10.179,51 cada. No município de Uraí, outro jogo simples registrado na Rosa de Ouro faturou o mesmo valor individual. Em União da Vitória, um bolão de duas cotas feito na Loterias São Cristóvão garantiu o prêmio de R$ 10.179,50.

Em todo o país, a quadra rendeu prêmios de R$ 10.179,51 para cada uma das 62 apostas ganhadoras. O sorteio também premiou 5.169 apostadores que acertaram três dezenas, garantindo R$ 116,28 para cada, enquanto 131.066 bilhetes com dois acertos levaram R$ 4,58 cada um.

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Os sorteios da Quina ocorrem diariamente, de segunda a sexta e domingos. A aposta mínima, com a escolha de 5 números, custa R$ 3,00, e os jogos podem ser feitos até as 19h do dia do sorteio em lotéricas credenciadas ou nos canais digitais da Caixa.

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apostas Cascavel Loteria Premiação quina
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