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Bolão de Londrina acerta a quina da Mega-Sena e fatura quase R$ 195 mil

Aposta coletiva com 26 cotas foi feita na Loterias Águia da Sorte; concurso 3038 não teve ganhadores na faixa principal

Escrito por Da Redação
Publicado em 31.07.2026, 09:00:25 Editado em 31.07.2026, 09:11:46
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Bolão de Londrina acerta a quina da Mega-Sena e fatura quase R$ 195 mil
Autor Os sorteios da Mega-Sena ocorrem regularmente às terças, quintas e domingos. - Foto: Agência Brasil

Um bolão realizado em Londrina foi um dos grandes destaques do concurso 3038 da Mega-Sena, sorteado nesta quinta-feira (30). A aposta coletiva acertou cinco dezenas e faturo o prêmio total de R$ 194.201,80. Por ter sido um jogo de 8 números, o bilhete faturou o equivalente a três quinas. O jogo foi registrado na Loterias Águia da Sorte Ltda e o valor acumulado será dividido entre 26 cotas.

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Nenhum apostador acertou as seis dezenas sorteadas — que foram 30 - 35 - 38 - 39 - 46 - 50 —, fazendo com que o prêmio principal acumulasse. A estimativa para o próximo concurso, que será realizado no domingo (02), é de R$ 100 milhões.

Além do bolão londrinense, o Paraná teve outros dois bilhetes contemplados na quina da Mega, em Curitiba e Ibaiti, ambos com apostas simples de 6 números feitas em canais eletrônicos, garantindo R$ 64.733,96 para cada um. Em todo o país, 41 apostas acertaram cinco números e levaram esse valor base. Já a quadra registrou 2.549 jogos ganhadores, com prêmio de R$ 1.716,31 para cada.

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Para quem deseja tentar a sorte no próximo sorteio, as apostas podem ser feitas até as 19h do dia do jogo em qualquer lotérica do país ou pelos canais digitais da Caixa Econômica Federal. A aposta mínima, com 6 números, custa R$ 6,00. Os sorteios da Mega-Sena ocorrem regularmente às terças, quintas e domingos.

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