Boi morre após ser atropelado por carro em rodovia do PR

Um Chevrolet Vectra, com placas de Marechal Cândido Rondon, atropelou um boi na PR-491, KM 12, saída de Nova Santa Rosa para Marechal, na noite desta segunda-feira (25). O veículo e o animal foram tirados da pista.

No Vectra, estavam o motorista, que reside em Marechal e trabalha em Nova Santa Rosa, e o passageiro. Ambos não tiveram ferimentos.

Conforme informações de testemunhas, haviam dois bois, mas apenas um deles foi atropelado. O carro ficou totalmente destruído. As partes conversaram para fazerem um acerto sobre os danos.

As informações são do Portal Nova Santa Rosa e do CGN.