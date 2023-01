Boi invade mercado no Paraná e momento viraliza nas redes; assista

Da Redação

O caso aconteceu em Ibiporã nesta segunda-feira (16)

Um mercado do município de Ibiporã, na região metropolitana de Londrina, Norte do Paraná, recebeu um cliente bastante diferenciado na tarde desta segunda-feira (16). Os funcionários do estabelecimento foram surpreendidos com a invasão de um boi.

O animal da raça Nelore invadiu o mercado e passeou tranquilamente pelos corredores do comércio. Um vídeo do momento para lá de inusitado foi feito por quem presenciou a cena, e o registro viralizou nas redes sociais.

O Canal HP publicou o registro no seu perfil do Instagram. Nas imagens é possível ver o momento em que, por fim, um dos funcionários do mercado, especificamente o açougueiro, conseguiu retirar o animal de dentro do estabelecimento.

Assista abaixo:





Fonte: Informações Canal HP.

