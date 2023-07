Boi invade casa no interior do PR e câmera registra 'passeio'; assista

O interior do Paraná e suas "loucuras"! Uma situação, no mínimo inusitada, foi registrada na cidade de Boa Vista da Aparecida, no Oeste do Estado, no final da tarde do último sábado (22), e está chamando atenção nas redes sociais.

Um boi invadiu uma residência da cidade e causou uma confusão gigantesca. O "passeio" aconteceu depois que o animal fugiu de um espaço em que estava sendo praticado tiro de laço.

Câmeras de segurança registraram a "invasão". Nas imagens é possível ver o momento em que o animal pula o muro da casa e derruba uma bicicleta. O boi caminha tranquilamente pelo quintal e vai em direção a parte da frente da residência.

Nesse momento, dois homens aparecem na filmagem e vão atrás do animal para tentar pegá-lo. Um deles ainda grita para a dona da casa não abrir o portão: "Não abre não, fecha o portão". Eles seguram o animal pelo pescoço e imobilizam o bicho no gramado.

Conforme o dono da residência, o boi também teria invadido uma outra casa e danificado alguns móveis do local. Ninguém ficou ferido. O animal foi resgatado e levado para o proprietário.

Assista o "flagrante":

As informações são da Catve.com.



