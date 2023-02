Boeing é arrastado durante temporal no Oeste do Paraná; assista

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

duas aeronaves estavam na pista, quando o forte vento teve início e as arrastou

Na tarde desta sexta-feira (10), uma forte chuva acompanhada de muito vento arrastou um Boeing no Aeroporto Regional do Oeste, em Cascavel, no Paraná. Outro avião da Azul Linhas Aéreas foi danificado durante o temporal.

continua após publicidade .

De acordo com informações da assessoria da cidade, duas aeronaves estavam na pista, quando o forte vento teve início e as arrastou. A aeronave da Gol, do modelo Boeing, não teve danos. Já a Azul, que é um ATR, teve o trem de pouso danificado.

Os passageiros tiveram que desembarcar das aeronaves, mas foi informado que eles serão realocados para outros voos.

continua após publicidade .

LEIA MAIS: Câmeras flagram suspeito de divulgar 'campeonato obsceno' no PR

A estrutura do aeroporto também foi danificada. Parte da cerca e o portão de acesso foram derrubados. Além disso, a casa de força foi destelhada. Segundo o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), os ventos chegaram a 55 km/h, na região.

Em nota, a Prefeitura Municipal de Cascavel informou que as equipes estão trabalhando para reparar os danos. “Depois do temporal, as secretarias e a gestão do Aeroporto estão se mobilizando para reparar os danos e garantir que todos os passageiros tenham um atendimento de qualidade diante da intempérie climática.”

continua após publicidade .

Veja um registro do local danificado: null - Vídeo por: tnonline









Fonte: Informações RicMais.

Siga o TNOnline no Google News