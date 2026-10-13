Boca Juniors x Vasco: onde assistir, horário e escalações da semifinal da Sul-Americana

Confira detalhes e escalações do jogo de ida das semifinais da competição internacional na Bombonera

Iniciando a disputa por uma vaga na grande final, Boca Juniors e Vasco entram em campo nesta terça-feira, às 21h30 (horário de Brasília). O importante confronto de ida da semifinal da Copa Sul-Americana será disputado no estádio La Bombonera, em Buenos Aires, na Argentina.

O time argentino vem de um empate por 2 a 2 contra o Instituto de Córdoba, em partida onde perdeu o meia Leandro Paredes por lesão na coxa. Na atual campanha continental, o Boca chegou ao torneio após ficar em terceiro lugar na sua chave da Libertadores (atrás de Católica e Cruzeiro) e precisou eliminar O'Higgins, Recoleta e São Paulo nas fases eliminatórias para alcançar a semifinal.

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A equipe cruzmaltina também vem de uma igualdade recente, após empatar sem gols com o Remo pelo Campeonato Brasileiro. Na Sul-Americana, o Vasco fechou a fase de grupos na segunda posição do Grupo G e avançou ao deixar pelo caminho Independiente Medellín, Olimpia e Independiente Santa Fe. Sem poder contar com Colidio, que não está inscrito no torneio por constar na lista do ex-clube River Plate, a vaga no ataque está entre Nuno Moreira e Adson.

Onde assistir

SBT e Paramount+.

Prováveis escalações-

Boca Juniors: Montero; Lozano, Di Lollo, Herrera e Blanco; Ascacíbar, Delgado e Palacios (Alarcón); Villa, Merentiel e Flores. Técnico: Rodolfo Arruabarrena.

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Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Sosa, Thiago Mendes e Lescano; Adson (Nuno Moreira), Bruno Duarte e Andrés Gómez. Técnico: Pedro Emanuel.