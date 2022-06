Boca Aberta e Mamãe Falei brigam em Londrina; vídeo

Da Redação

Arthur publicou em seu perfil do Instagram um vídeo no momento em que é golpeado

Ex-deputado estadual por São Paulo, Arthur do Val, também conhecido como Mamãe Falei, se envolveu em uma briga na tarde desta quarta-feira (29) durante viagem à Londrina, no norte do Paraná, com o ex-deputado federal Boca Aberta. Arthur publicou em seu perfil do Instagram um vídeo no momento em que é golpeado com tapas e socos. Boca Aberta ainda o defini com palavras como "estuprador" e "vagabundo" por meio de um megafone.

Nos registros, Arthur do Val não reage às agressões. Um homem que o acompanhava também apanhou e chegou a cair no chão. Veja:



Em abril, Arthur do Val resolveu renunciar ao mandato, para escapar de processo de cassação na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). A cassação do mandato do deputado fora aprovada pelo Conselho de Ética da pouco antes por causa de um áudio de cunho sexista, em que ele faz ofensas a mulheres ucranianas, durante viagem que fez à região em guerra.

Seria necessária, para que a cassação fosse concretizada, a confirmação no plenário da Casa, mas o ex-deputado estadual renunciou antes ao mandato.

Já Boca Aberta teve seu mandato cassado no passado, pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, depois de uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ele foi considerado inelegível por ter tido o mandato de vereador cassado por quebra de decoro parlamentar pela Câmara Municipal de Londrina em 2017. O parlamentar também foi condenado em segunda instância por denunciação caluniosa.

