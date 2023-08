BMW fica destruída após pegar fogo em estacionamento de clínica

Um incêndio destruiu um carro de luxo na tarde desta quarta-feira (16), em Curitiba no Paraná. O veículo, uma BMW estava no estacionamento de uma clínica médica quando foi tomada pelas chamas. Por sorte, não havia ninguém dentro do carro.

Conforme reportagem divulgada pelo G1, a motorista do veículo disse que abasteceu o tanque do carro e logo depois foi a uma clínica médica. No estacionamento, uma fumaça começou a sair do veículo e o incêndio iniciou.

No momento em que o fogo começou a motorista não estava mais dentro dentro da BMW. Os bombeiros foram acionados e controlaram as chamas. O veículo, entretanto, ficou bastante destruído.

Ao longo de 2022, 2.027 veículos pegaram fogo no Paraná, segundo o Corpo de Bombeiros.

