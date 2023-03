BMW envolvida em acidente fatal tem quase R$ 10 mil em multas

Da Redação

A vítima era casada e tinha três filhos

Um acidente fatal foi registrado na Rodovia dos Minérios, em Rio Branco do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, no final da manhã deste sábado (25). Um carro de luxo, em alta velocidade, atingiu um motociclista que saía de um supermercado.

O corpo da vítima, identificada como Luiz Castro Stresser, de 48 anos, foi arremessado para longe da moto, que pegou fogo e ficou completamente destruída. A BMW roxa foi parar na marginal da rodovia, e o motorista fugiu em outro carro antes da chegada da polícia.

A BMW foi depredada por alguns moradores que estavam no local e se revoltaram com o acidente. De acordo com o repórter Rudnei Vieira, da RICtv, o automóvel acumula infrações que somam quase R$ 10 mil. Luiz Castro era casado e tinha três filhos.

O proprietário do carro, um jovem de 20 anos, não é habilitado e se apresentou na delegacia de polícia na manhã desta segunda-feira (27). Além das inúmeras multas de trânsito, ele teria ao menos duas passagens policiais por porte e venda de drogas.





