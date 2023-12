BMW é furtada em revendedora do PR após ladrões fingirem ser policiais

Siga o TNOnline no Google News

Bandidos se passaram policiais e furtaram uma BMW de luxo de uma revendedora de automóveis em Prudentópolis, na região central do Paraná, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). O caso aconteceu por volta das 18 horas desta quarta-feira (20).

De acordo com os policiais rodoviários federais, os criminosos chegaram na loja e disseram que estavam cumprindo um mandado de busca e apreensão do veículo. O automóvel, uma BMW Z4 Roadster, avaliado em quase R$ 200 mil, foi levado pelos suspeitos.

Os donos suspeitaram da ação e ligaram para a polícia. As autoridades conseguiram localizar o veículo seguindo sentido Ponta Grossa. Durante as buscas, o carro foi encontrado abandonado em frente a uma empresa, às margens da BR-373, no perímetro urbano da cidade. Ninguém foi preso.

O carro foi devolvido ao dono após a confecção de um boletim de ocorrência. As informações são do g1.

