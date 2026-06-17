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CENTRO DE LONDRINA

Bituca de cigarro provoca princípio de incêndio em residencial

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e controlaram as chamas

Escrito por Da Redação
Publicado em 17.06.2026, 10:22:12 Editado em 17.06.2026, 10:26:13
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Bituca de cigarro provoca princípio de incêndio em residencial
Autor Foto: Tarobá

Um princípio de incêndio mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na noite desta terça-feira (16), na região central de Londrina, no norte do Paraná.

-LEIA MAIS: Adolescente de 14 anos assassinada no PR gritou por socorro antes de morrer, diz polícia

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A ocorrência foi registrada em um edifício localizado na Rua Santos, após uma denúncia indicar a possibilidade de um incêndio com vítima no local. Ao chegarem ao endereço, os bombeiros iniciaram as buscas pelo foco das chamas e constataram que se tratava apenas de um princípio de incêndio em uma área localizada nos fundos do prédio.

Segundo as informações apuradas, o fogo teria sido provocado por uma bituca de cigarro, que acabou incendiando materiais próximos.

A situação foi rapidamente controlada pelas equipes, evitando que as chamas se espalhassem para outras áreas do edifício. Apesar do susto, nenhuma vítima foi encontrada ou precisou de atendimento médico.

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Moradores do prédio relataram que ficaram assustados devido ao forte cheiro de fumaça que se espalhou pelo fundo do edifício, o que motivou o acionamento dos bombeiros.

Após a eliminação do foco, a ocorrência foi encerrada sem maiores danos.

Com informações da Tarobá

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Corpo de Bombeiros incendio Londrina prevenção de incêndios princípio de incêndio segurança pública
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