Bispo Dom Sergio melhora e recebe alta da Santa Casa

Dom Sergio Arthur Braschi, bispo de Ponta Grossa, teve alta médica na tarde de sábado (27). O bispo está bem, se recuperando em casa. Dom Sergio esclareceu que está começando um tratamento longo, que vai se repetir a cada 21 dias. Neste primeiro momento, ele ficou quatro dias na Santa Casa de Misericórdia, realizando sessões de quimioterapia e imunoterapia.

Daqui a 21 dias, o bispo será internado novamente para mais quatro dias de quimioterapia. Outra vez, sai do hospital, cumpre repouso, aguarda mais 21 dias e volta à terapia. No intervalo desses 21 dias, Dom Sergio realiza alguns exames para verificar como está sendo a evolução de seu quadro clínico.

“Nesse período, entre uma internação e outra, costuma baixar muito a imunidade. E eu estou passando, justamente, as primeiras horas, dos primeiros dias do tratamento, o que, segundo os médicos, em função do organismo estar desprotegido, exige o máximo de cuidado. São momentos de vulnerabilidade, de ter toda a atenção e evitar riscos, afirma Dom Sergio. Toda a agenda do bispo está suspensa.

Intensifiquemos nossas orações na intenção de Dom Sergio, suplicando a Deus pela recuperação de sua saúde.

