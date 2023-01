Biomédico morre após sofrer acidente com parapente no Paraná

Da Redação

Clério Alessandro Alves de Almeida, de 41 anos

Um homem, de 41 anos, morreu após sofrer um acidente com um parapente. Clério Alessandro Alves de Almeida sobrevoava uma região da zona rural do município de Roncador, no Paraná, quando caiu durante o voo livre.

O biomédico, que é morador da cidade de Maringá, pilotava o parapente e acabou colidindo com fios da rede elétrica. A vítima foi socorrida por familiares que estavam nas imediações e encaminhado até o Hospital Municipal de Roncador.

Clério sofreu ferimentos graves e, apesar dos atendimentos médicos, acabou não resistindo e faleceu. O corpo do homem foi encaminhado ao IML de Campo Mourão. Ele estaria passando férias na casa de familiares.





Fonte: Informações Portal EVN

