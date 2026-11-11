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'MOSAICO 2'

Bilhetes apreendidos em penitenciária levam Gaeco a deflagrar nova operação no Paraná

Investigação começou após a descoberta de anotações na Penitenciária de Cruzeiro do Oeste; seis suspeitos foram alvos de prisão preventiva

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Bilhetes apreendidos em penitenciária levam Gaeco a deflagrar nova operação no Paraná
Autor Gaeco realizou operação nesta quarta-feira - Foto: Divulgação

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de Umuarama e a Polícia Militar do Paraná deflagraram, nesta quarta-feira (11), a Operação Mosaico 2, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa de atuação nacional comandada a partir de unidades prisionais.

-LEIA MAIS: Polícia caça suspeitos de matar jovem de 19 anos em "tribunal do crime" no Paraná

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A ação cumpriu seis mandados de prisão preventiva e três de busca e apreensão nas cidades de Umuarama, Cruzeiro do Oeste e Santa Isabel do Ivaí, na região Noroeste do estado.

Durante as diligências, que foram expedidas pelo Juízo das Garantias da Vara Criminal de Cruzeiro do Oeste, duas pessoas acabaram presas em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. O grupo investigado é caracterizado pelo alto grau de violência em suas ações.

As investigações que culminaram nesta segunda fase da operação tiveram início após a Polícia Penal apreender diversas anotações manuscritas dentro da Penitenciária Estadual de Cruzeiro do Oeste. A análise desses documentos, recolhidos ainda durante a primeira etapa da ofensiva, revelou a rede de atuação dos suspeitos do lado de fora das grades em favor da facção criminosa. A operação desta quarta-feira contou com o apoio do 25º Batalhão e da 3ª Companhia Independente da PM.

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´polícia Crime gaeco Operação Mosaico paraná segurança pública
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