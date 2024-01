Bilhete romântico é entregue com cabeça de animal a adolescente no PR

Um caso macabro foi registrado em uma cidade do Paraná na manhã do último sábado (30). Um suposto bilhete romântico foi entregue a um adolescente de 15 anos, morador de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Contudo, junto da carta havia a cabeça de um bode - o que provocou impacto nos moradores da cidade.

A Polícia Militar (PM) foi chamada para atender a ocorrência, que, segundo a página De Olho São José, aconteceu no bairro São Marcos.

Ao chegar no local, os militares encontraram a declaração de amor, com a seguinte frase: “Te amo, você está eternamente amarrado a mim”.

Como o destinatário do bilhete, que é o adolescente de 15 anos, não estava no local, não foi possível saber se ele conhecia ou tinha envolvimento com a mulher que supostamente escreveu a carta e a deixou no local.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

