Bilhete de Curitiba que faturou R$ 127 milhões na Mega-Sena custou R$ 42

O investimento de apenas R$ 42 foi suficiente para garantir o prêmio de R$ 127.017.606,25 a um apostador de Curitiba no concurso 3.002 da Mega-Sena. Após a confirmação de que o prêmio principal havia saído para a capital paranaense, a Caixa Econômica Federal detalhou as características do jogo milionário: trata-se de uma aposta simples, com sete números assinalados. O bilhete foi registrado fisicamente na Loterias Anchieta, localizada no bairro Bigorrilho. As dezenas sorteadas que renderam a fortuna foram 04, 27, 51, 52, 54 e 58.

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Além de revelar os detalhes sobre o grande vencedor, a Caixa informou que outras oito apostas feitas no Paraná também tiveram sorte e acertaram a quina. Esses apostadores levaram para casa valores que variaram entre R$ 34 mil e R$ 208 mil. Na própria capital, foram registrados três jogos com cinco acertos. O destaque fica para uma aposta de sete dezenas, registrada na mesma Loterias Anchieta do prêmio principal, que faturou R$ 208.100,64. As outras duas apostas curitibanas, um jogo simples feito em canal eletrônico e um bolão na Rede Sul Loterias, garantiram cerca de R$ 34,6 mil cada.

A quina também contemplou apostadores do interior e da Região Metropolitana. Em Pinhais, um bolão registrado na Loterias Maria Antonieta rendeu R$ 69.366,87 aos participantes. As cidades de Castro, com jogo na Pé Quente Loterias; Quitandinha, na VDI Loterias; e Telêmaco Borba, na Lotérica Gralha Azul, tiveram ganhadores de apostas simples que embolsaram R$ 34.683,44 cada. O mesmo valor de R$ 34,6 mil foi destinado a um apostador de Umuarama, que registrou seu bilhete por meio de um dos canais eletrônicos da Caixa.